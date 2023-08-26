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Инсайдер сравнил смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Ultra и iPhone 14 Pro

Сегодня, 26 августа, инсайдер Ice Universe поделился качественным изображением, на котором показал сравнение смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Ultra и iPhone 14 Pro.

Фото: UniverseIce

С визуальной точки зрения устройство корейской компании отличается от будущего флагмана Apple тремя вещами: более резким формфактором, вырезом под камеру и большим размером. На фоне них iPhone 14 Pro кажется совсем миниатюрным.

По словам информаторов, Samsung Galaxy S24 Ultra получит 6,9-дюймовый OLED-экран с частотой обновления до 144 Гц, а также процессор Snapdragon 8 Gen3.

Согласно данным СМИ, презентация новой линейки iPhone 15 пройдёт 13 сентября, а старт продаж намечен на конец месяца. Что касается Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra, то их должны анонсировать в феврале 2024 года.