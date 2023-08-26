Инсайдер сравнил смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Ultra и iPhone 14 Pro

Сегодня, 26 августа, инсайдер Ice Universe поделился качественным изображением, на котором показал сравнение смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra с iPhone 15 Ultra и iPhone 14 Pro.
Фото: UniverseIce
С визуальной точки зрения устройство корейской компании отличается от будущего флагмана Apple тремя вещами: более резким формфактором, вырезом под камеру и большим размером. На фоне них iPhone 14 Pro кажется совсем миниатюрным.
По словам информаторов, Samsung Galaxy S24 Ultra получит 6,9-дюймовый OLED-экран с частотой обновления до 144 Гц, а также процессор Snapdragon 8 Gen3.
Согласно данным СМИ, презентация новой линейки iPhone 15 пройдёт 13 сентября, а старт продаж намечен на конец месяца. Что касается Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra, то их должны анонсировать в феврале 2024 года.
- 26 августа 2023
-
16:37
-
16:25
-
16:05
-
15:41
-
15:03
-
14:38
-
13:55
-
13:29
-
13:11
-
12:59
-
12:52
-
12:38
- 25 августа 2023
-
21:56
-
21:07
-
21:02
-
20:30
-
19:53
-
19:18
-
18:52
-
18:42
-
18:25
-
18:17
-
18:04
-
17:49
-
17:16
-
16:59
-
16:28
-
16:04
-
15:45
-
15:42
-
15:07
-
14:54
-
14:41
-
14:25
-
14:23