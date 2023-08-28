KuroKy в третий раз подряд пропустит The International — Nigma Galaxy покинула отборочные
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Легендарный киберспортсмен Куро KuroKy Салехи Тахасоми вновь пропустит главный чемпионат по Dota 2 — последний раз он выступал на The International в 2019 году.
Его команда Nigma Galaxy потерпела второе поражение в рамках европейской квалификации на TI12 и покинула отборочный турнир.
Dota 2. The International 2023 - Западная Европа . Раунд 2 (нижняя сетка)
28 августа 2023, понедельник. 15:00 МСК
Nigma Galaxy
Окончен
1 : 2
Alliance
Чемпион мира 2017 года в составе Team Liquid и финалист главного турнира в 2013 году с NAVI не может пробиться уже на третий The International подряд.
30-летний саппорт ни разу не попал на мировое первенство после перехода из Team Liquid в Nigma Galaxy, хотя сохранил костяк чемпионского состава с TI7 до текущего момента.
Трансляцию европейской квалификации на The International 2023 можно посмотреть на Twitch-канале FISSURE или в онлайн-кинотеатре Okko.
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