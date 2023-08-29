Сериал «Асока» по «Звёздным войнам» стартовал в два раза слабее «Оби-Ван Кеноби»

Аналитический сервис Samba TV поделился первыми данными о популярности стартовавшего несколько дней назад сериала «Асока» во вселенной «Звёздных войн».
По данным компании, за шесть дней первый эпизод «Асоки» собрал 1,2 млн просмотров — столько же, сколько старт «Андора» в сентябре прошлого года.
При этом новое шоу про бывшую ученицу Энакина Скайуокера стартовало слабее, чем третий сезон «Мандалорца» (1,7 млн), а «Оби-Ван Кенобе» и вовсе уступает вдвое — тот сериал собрал 2,4 млн просмотров.
Аналитики связывают это с важностью Оби-Вана для фанатов «Звёздных войн». Однако ходят слухи, что в следующих эпизодах «Асоки» тоже может появиться культовый персонаж франшизы, и тогда просмотры нового проекта резко вырастут.
Следующий эпизод «Асоки» выйдет 29 августа. Финал первого сезона состоится 3 октября.
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