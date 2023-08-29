Сериал «Асока» по «Звёздным войнам» стартовал в два раза слабее «Оби-Ван Кеноби»

Аналитический сервис Samba TV поделился первыми данными о популярности стартовавшего несколько дней назад сериала «Асока» во вселенной «Звёздных войн».

По данным компании, за шесть дней первый эпизод «Асоки» собрал 1,2 млн просмотров — столько же, сколько старт «Андора» в сентябре прошлого года.

При этом новое шоу про бывшую ученицу Энакина Скайуокера стартовало слабее, чем третий сезон «Мандалорца» (1,7 млн), а «Оби-Ван Кенобе» и вовсе уступает вдвое — тот сериал собрал 2,4 млн просмотров.

Аналитики связывают это с важностью Оби-Вана для фанатов «Звёздных войн». Однако ходят слухи, что в следующих эпизодах «Асоки» тоже может появиться культовый персонаж франшизы, и тогда просмотры нового проекта резко вырастут.

Следующий эпизод «Асоки» выйдет 29 августа. Финал первого сезона состоится 3 октября.