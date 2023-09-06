В Steam будет отображаться информация о поддержке DualSense и DualShock в играх
Поделиться
Valve сообщила, что скоро Steam начнёт показывать информацию о том, поддерживают ли игры геймпады DualSense и DualShock. Функция удобна как разработчикам, так и геймерам.
По словам компании, это первый шаг к тому, чтобы помочь пользователям в поиске игр с поддержкой наиболее часто используемых контроллеров для ПК. Начиная с октября Valve будет показывать эту информацию игрокам в магазине и клиенте Steam.
Фото: Valve
Компания отметила, что в последние годы игроки всё чаще пользуются геймпадами при игре в Steam. С 2017 года более 87 млн пользователей хотя бы раз играли с контроллером. Большинство из них использовали те или иные версии контроллеров Xbox, остальные — контроллеры PlayStation, Switch Pro и множество других.
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
10:34
-
09:58
-
09:21
-
08:44
-
08:10
-
07:35
-
07:04
-
06:32
-
03:00
- 5 сентября 2023
-
22:02
-
21:48
-
20:36
-
20:14
-
19:32
-
19:18
-
19:13
-
18:51
-
18:45
-
18:31
-
18:15
-
17:42
-
17:25
-
16:52
-
16:25
-
16:11
-
15:55
-
15:25
-
15:04
-
14:41
-
14:10
-
13:48
-
13:20
-
12:54
-
12:48
-
12:21
Партнерский контент