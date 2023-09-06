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В Steam будет отображаться информация о поддержке DualSense и DualShock в играх

В Steam будет отображаться информация о поддержке DualSense и DualShock в играх
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Valve сообщила, что скоро Steam начнёт показывать информацию о том, поддерживают ли игры геймпады DualSense и DualShock. Функция удобна как разработчикам, так и геймерам.

По словам компании, это первый шаг к тому, чтобы помочь пользователям в поиске игр с поддержкой наиболее часто используемых контроллеров для ПК. Начиная с октября Valve будет показывать эту информацию игрокам в магазине и клиенте Steam.

Фото: Valve

Компания отметила, что в последние годы игроки всё чаще пользуются геймпадами при игре в Steam. С 2017 года более 87 млн пользователей хотя бы раз играли с контроллером. Большинство из них использовали те или иные версии контроллеров Xbox, остальные — контроллеры PlayStation, Switch Pro и множество других.

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