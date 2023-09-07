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Авторы Titanfall 2 исправили проблему с серверами спустя несколько лет

Авторы Titanfall 2 исправили проблему с серверами спустя несколько лет
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В ночь с 6 по 7 сентября пользователи Reddit начали массово сообщать о стабильной работе серверов в шутере Titanfall 2 от Respawn Entertainment. Похоже, игроки своего дождались, поскольку фанаты просили студию исправить проблему с подбором на протяжении нескольких лет — она возникала даже при высоком онлайне.

Фото: SteamDB

Помимо этого, Titanfall 2 получил в Steam крупную скидку 90%. На фоне этого в шутер начали массово возвращаться игроки — на момент написания новости онлайн тайтла составляет 13 тыс. человек.

Вполне вероятно, что к выходным цифра может вырасти ещё больше. Также в игру добавили новый временный режим «Атака на Titanfall».

За матчи в нём дают увеличенное количество опыта. Он представляет собой классический игровой режим, в котором все тактические умения заменены на крюк-кошку.

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