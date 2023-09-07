Авторы Titanfall 2 исправили проблему с серверами спустя несколько лет

В ночь с 6 по 7 сентября пользователи Reddit начали массово сообщать о стабильной работе серверов в шутере Titanfall 2 от Respawn Entertainment. Похоже, игроки своего дождались, поскольку фанаты просили студию исправить проблему с подбором на протяжении нескольких лет — она возникала даже при высоком онлайне.
Фото: SteamDB
Помимо этого, Titanfall 2 получил в Steam крупную скидку 90%. На фоне этого в шутер начали массово возвращаться игроки — на момент написания новости онлайн тайтла составляет 13 тыс. человек.
Вполне вероятно, что к выходным цифра может вырасти ещё больше. Также в игру добавили новый временный режим «Атака на Titanfall».
За матчи в нём дают увеличенное количество опыта. Он представляет собой классический игровой режим, в котором все тактические умения заменены на крюк-кошку.
- 7 сентября 2023
-
20:14
-
19:31
-
18:58
-
18:23
-
18:22
-
17:48
-
17:23
-
17:03
-
16:43
-
16:23
-
15:57
-
15:28
-
15:02
-
14:40
-
14:14
-
13:41
-
13:21
-
12:52
-
12:49
-
12:23
-
12:11
-
11:31
-
10:53
-
10:10
-
09:35
-
09:05
-
08:30
-
08:04
-
07:32
-
07:05
-
06:32
- 6 сентября 2023
-
21:06
-
20:27
-
20:02
-
19:29