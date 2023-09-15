Объём аккумулятора iPhone 15 Pro Max оказался рекордным для Apple

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На сайте MySmartPrice появилась информация об объёме аккумуляторов всех моделей iPhone 15. Сообщается, что сведения поступили из китайской нормативной базы данных.

Более дорогие версии смартфона обладают меньшей батареей, чем дешёвые. Обладателем самого большого аккумулятора стал iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 – 3349 мАч

iPhone 15 Plus – 4383 мАч

iPhone 15 Pro – 3274 мАч

iPhone 15 Pro Max – 4422 мАч

Для сравнения есть аналогичные данные по моделям iPhone 14. Показатели предшественника следующие:

iPhone 14 – 3279 мАч

iPhone 14 Plus – 4325 мАч

iPhone 14 Pro – 3200 мАч

iPhone 14 Pro Max – 4323 мАч

Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября, но до России новинка Apple доберётся лишь в начале октября. Ранее в «Твиттере» появились первые живые фото новых чехлов FineWoven.