Глава Xbox Фил Спенсер: Microsoft может полностью уйти с игрового рынка

19 сентября произошла большая утечка внутренних документов Microsoft, посвящённых развитию Xbox. Среди опубликованных файлов обнаружили расшифровку заседания с антимонопольной комиссией, где глава Xbox Фил Спенсер допустил полноценный уход компании с игрового рынка.

Так, в суде юрист спросил у Спенсера, согласен ли он с прогнозом Microsoft о том, что к 2030 финансовому году число подписчиков Game Pass достигнет 100 млн. В ответ глава Xbox заявил, что такой прогноз явно не устроит корпорацию Сатьи Наделлы, что может привести к уходу компании со всего рынка. Первые результаты Xbox должна будет показать уже к 2027 году.

Я могу с уверенностью сказать, что, если мы не добьёмся значительного прогресса за пределами консоли, мы уйдём с игрового рынка. С таким прогнозом… Я не думаю, что мы останемся в бизнесе при таком исходе.

В качестве одного из подтверждения своих слов Спенсер рассказал о судьбе облачного сервиса Xbox Cloud Gaming. В него почти полностью перестала инвестировать Microsoft, потому что он не приносил ей денег, поэтому сейчас компания лишь поддерживает текущую аудиторию сервиса.

На данный момент официальное число подписчиков Game Pass составляет 25 млн человек. Таким образом, если слова топ-менеджера корректны, то примерно за семь лет компании необходимо набрать ещё как минимум 75 млн игроков.