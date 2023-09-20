Counter-Strike 2 может выйти 27 сентября

В официальном «твиттере» Counter-Strike 2 появилось сообщение с вопросом: «Что делаете в следующую среду?». Никаких дополнительных пояснений сотрудники Valve не предоставили.

Фото: Twitter

Геймеры восприняли пост как намёк на дату выхода шутера. Если предположение действительно подтвердится, то релиз игры должен состояться 27 сентября.

Ранее создатели Counter-Strike 2 заявили, что проект находится на финальной стадии разработки и выйдет уже очень скоро. Подтверждает скорый выход и тот факт, что доступ к бете соревновательного шутера получили более 60% игроков в CS:GO.

Напомним, компания Valve начала закрытое бета-тестирование Counter-Strike 2 весной этого года. Изначально выпустить новую версию шутера хотели летом.