Valve раскрыла даты распродаж и фестивалей Steam в начале 2024 года

Valve начала подводить итоги 2023 года и объявила дату выхода всех распродаж и фестивалей, который пройдут в первом квартале 2024. За первые три месяца пройдёт всего одна крупная распродажа — с 14 по 21 марта.

Остальные ивенты будут посвящены самым разным жанрам: от экономических игр до кооперативных проектов через технологию Remote Play Together и фестивалю «Играм быть» с сотнями демоверсий.

Распродажи и фестивали Steam в первом квартале 2024 года

Фестиваль капитализма и экономики: 8–15 января

Фестиваль «Пираты против ниндзя»: 22–29 января

Фестиваль «Играм быть»: 5–12 февраля

Remote Play Together: 12–19 февраля

Фестиваль «Динозавры против роботов»: 26 февраля – 4 марта

Весенняя распродажа: 14–21 марта (крупная сезонная распродажа)

Фестиваль построения колод: 25 марта – 1 апреля