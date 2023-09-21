Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valve раскрыла даты распродаж и фестивалей Steam в начале 2024 года

Valve раскрыла даты распродаж и фестивалей Steam в начале 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

Valve начала подводить итоги 2023 года и объявила дату выхода всех распродаж и фестивалей, который пройдут в первом квартале 2024. За первые три месяца пройдёт всего одна крупная распродажа — с 14 по 21 марта.

Остальные ивенты будут посвящены самым разным жанрам: от экономических игр до кооперативных проектов через технологию Remote Play Together и фестивалю «Играм быть» с сотнями демоверсий.

Распродажи и фестивали Steam в первом квартале 2024 года

  • Фестиваль капитализма и экономики: 8–15 января
  • Фестиваль «Пираты против ниндзя»: 22–29 января
  • Фестиваль «Играм быть»: 5–12 февраля
  • Remote Play Together: 12–19 февраля
  • Фестиваль «Динозавры против роботов»: 26 февраля – 4 марта
  • Весенняя распродажа: 14–21 марта (крупная сезонная распродажа)
  • Фестиваль построения колод: 25 марта – 1 апреля
Материалы по теме
Valve раскрыла даты всех распродаж и фестивалей Steam в 2023 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android