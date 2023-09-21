Valve раскрыла даты распродаж и фестивалей Steam в начале 2024 года
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Valve начала подводить итоги 2023 года и объявила дату выхода всех распродаж и фестивалей, который пройдут в первом квартале 2024. За первые три месяца пройдёт всего одна крупная распродажа — с 14 по 21 марта.
Остальные ивенты будут посвящены самым разным жанрам: от экономических игр до кооперативных проектов через технологию Remote Play Together и фестивалю «Играм быть» с сотнями демоверсий.
Распродажи и фестивали Steam в первом квартале 2024 года
- Фестиваль капитализма и экономики: 8–15 января
- Фестиваль «Пираты против ниндзя»: 22–29 января
- Фестиваль «Играм быть»: 5–12 февраля
- Remote Play Together: 12–19 февраля
- Фестиваль «Динозавры против роботов»: 26 февраля – 4 марта
- Весенняя распродажа: 14–21 марта (крупная сезонная распродажа)
- Фестиваль построения колод: 25 марта – 1 апреля
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