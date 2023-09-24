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Компендиум для The International 2023 по Dota 2 выйдет до конца сентября

Компендиум для The International 2023 по Dota 2 выйдет до конца сентября
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Valve опубликовала новый пост, посвящённый грядущему The International 2023 по Dota 2. Разработчики отчитались о продажах билетов чемпионат мира, отметив, что у геймеров ещё есть время приобрести себе места на финальные матчи турнира.

Авторы напомнили о конкурсах роликов и косплея, а также рассказали о дате выхода Компендиума — его релиз состоится уже на следующей неделе. Судя по всему, он будет напоминать базовый боевой пропуск с предсказаниями победителей, информацией о турнире и небольшим количеством наград. Подробнее о нём авторы расскажут уже вместе с его релизом.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 пройдёт с 12 по 29 октября в Сиэтле. На турнире сыграют сразу 19 игроков из России.

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