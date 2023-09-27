Для Windows 11 вышел апдейт с поддержкой ИИ и обновлённым дизайном

26 сентября для Windows 11 вышел крупный апдейт с рядом свежих функций. К примеру, одним из главных нововведений стала интеграция ИИ-помощника Copilot, которого можно использовать в любой момент. Чат-бот поможет с управлением ОС, переключением настроек, запуском приложений и поиском информации.

Ещё операционная система теперь предложит обновлённый проводник с вкладками и улучшенным поиском, а также встроенную поддержку RAR-архивов — благодаря этому для извлечения архивированных файлов больше не понадобятся отдельные программы.

Среди других изменений — обновлённый дизайн микшера громкости, поддержка регулировки RGB-подсветки, улучшенная работа функции резервного копирования WIndows, тёмная тема в Paint и многое другое.