Для Windows 11 вышел апдейт с поддержкой ИИ и обновлённым дизайном
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26 сентября для Windows 11 вышел крупный апдейт с рядом свежих функций. К примеру, одним из главных нововведений стала интеграция ИИ-помощника Copilot, которого можно использовать в любой момент. Чат-бот поможет с управлением ОС, переключением настроек, запуском приложений и поиском информации.
Ещё операционная система теперь предложит обновлённый проводник с вкладками и улучшенным поиском, а также встроенную поддержку RAR-архивов — благодаря этому для извлечения архивированных файлов больше не понадобятся отдельные программы.
Среди других изменений — обновлённый дизайн микшера громкости, поддержка регулировки RGB-подсветки, улучшенная работа функции резервного копирования WIndows, тёмная тема в Paint и многое другое.
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