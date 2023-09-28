Для Dota 2 представили компендиум к The International 2023
Поделиться
Разработчики Dota 2 представили обновление, которое заменит традиционный боевой пропуск к чемпионату мира The International.
Valve вернулась к модели компендиума, предшествующей Battle Pass, и добавила в него различные награды и задания, непосредственно связанные с турниром.
Авторы игры опубликовали посвящённый этому блог, но клиент игры пока не обновлён. Стоимость начальной версии компендиума составила $ 7,49, с дополнительными уровнями и усилениями — $ 29,99.
Именно это и представляет собой компендиум этого года: сборник испытаний, построенных вокруг профессиональных игроков и самого турнира. Мы вернули и улучшили некоторые из любимых всеми функций (например, фэнтези-лигу и прогнозы), а также представили новые занятия: от беззаботного бинго до весьма внушительного испытания «Дорога на TI».
Среди прочего авторы Dota 2 представили витрину профилей, доступную всем игрокам — там можно будет выставлять свои рекорды, достижения и так далее. При этом изменений баланса игры до конца TI12 не будет.
На данный момент компендиум всё ещё недоступен в Dota 2.
Комментарии
- 28 сентября 2023
-
00:28
-
00:27
-
00:20
-
00:06
- 27 сентября 2023
-
23:42
-
22:26
-
20:57
-
20:27
-
19:45
-
19:37
-
19:34
-
18:45
-
18:15
-
17:50
-
17:31
-
16:56
-
16:28
-
15:59
-
15:33
-
15:16
-
15:10
-
15:01
-
14:38
-
14:20
-
13:54
-
13:39
-
13:16
-
12:56
-
12:48
-
12:37
-
12:29
-
12:11
-
11:54
-
11:24
-
10:36
Партнерский контент