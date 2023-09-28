Для Dota 2 представили компендиум к The International 2023

Разработчики Dota 2 представили обновление, которое заменит традиционный боевой пропуск к чемпионату мира The International.

Valve вернулась к модели компендиума, предшествующей Battle Pass, и добавила в него различные награды и задания, непосредственно связанные с турниром.

Авторы игры опубликовали посвящённый этому блог, но клиент игры пока не обновлён. Стоимость начальной версии компендиума составила $ 7,49, с дополнительными уровнями и усилениями — $ 29,99.

Именно это и представляет собой компендиум этого года: сборник испытаний, построенных вокруг профессиональных игроков и самого турнира. Мы вернули и улучшили некоторые из любимых всеми функций (например, фэнтези-лигу и прогнозы), а также представили новые занятия: от беззаботного бинго до весьма внушительного испытания «Дорога на TI».

Среди прочего авторы Dota 2 представили витрину профилей, доступную всем игрокам — там можно будет выставлять свои рекорды, достижения и так далее. При этом изменений баланса игры до конца TI12 не будет.

На данный момент компендиум всё ещё недоступен в Dota 2.