Призовой фонд The International 2023 превысил $ 2 млн, но рост слабее, чем в прошлые годы

Через восемь часов после анонса компендиума к чемпионату мира The International 2023 по Dota 2 призовой фонд турнира превысил отметку $ 2 млн.

Сейчас он составляет $ 2 084 948 — таким образом, пользователи за полдня добавили к начальной сумме менее полумиллиона долларов.

Это в разы меньше, чем в прошлые годы. В 2022 году за то же время призовой фонд «Инта» достигал уже $ 4,7 млн, а перед TI9 и TI10 и вовсе успевал преодолеть отметку в $ 5 млн.

Фото: prizetrac.kr

Низкие доходы с продаж компендиума связаны с изменением системы наград. В этом году игроки не могут получить уникальные косметические предметы — за покупку и в процессе прокачки можно получить только бонусы, связанные непосредственно с турниром и его участниками.