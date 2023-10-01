Игроков в Counter-Strike 2 банят за использование Windows 7

Один из пользователей Reddit рассказал, что получил бан в Counter-Strike 2 за использование Windows 7. По мнению игрока, его аккаунт заблокировала нейросеть Valve, которая восприняла устаревшую операционную систему за читы.

Фото: Reddit

По словам геймера, он далеко не единственный, чей профиль заблокировали за наличие Windows 7. При столкновении с аналогичной проблемой он рекомендует обратиться с жалобой напрямую к Valve.

В ближайшее время компания собирается полностью отказаться от операционной системы — с 1 января 2024 года Steam прекратит работать на Windows 7. Также советуем чаще обращать внимание на системные требования игр, поскольку для корректной работы Counter-Strike 2 требуется ОС Windows 10 или выше.

Напомним, релиз Counter-Strike 2 состоялся ночь с 27 по 28 августа. Разработчики из Valve улучшили в игре графическую составляющую, обновили визуальные эффекты и подтянули физику.