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Тренер Quest Esports Никита Daxak Кузьмин получил визу в США перед The International 2023 по Dota 2

Российский тренер Quest Esports получил визу в США перед The International 2023
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Российский киберспортсмен Никита Daxak Кузьмин, который в августе занял пост главного тренера европейской Quest Esports, сможет лично помочь своей команде на чемпионате мира The International 2023 в Сиэтле.

Дахак присоединился к Quest Esports уже после победы на европейских отборочных — команда решила пригласить его вместо Геннадия GuessWho Филатова. В начале сентября Кузьмину отказались выдавать документ для въезда в США, однако сегодня он сообщил, что всё-таки получил американскую визу.

Ранее Никита пробовал отобраться на The International как игрок, однако вместе со своей командо Level Up занял лишь 5–6 место в западноевропейской квалификации. В прошлом году он посетил главный турнир по Dota 2 как игрок BetBoom Team, но вылетел с ивента уже после группового этапа.

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