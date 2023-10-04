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Эксперт рассказал о смартфонах со встроенными вирусами

Эксперт рассказал о смартфонах со встроенными вирусами
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По словам эксперта по информационной безопасности Алексея Лукацкого, новый смартфон может быть заражён вредоносными программами ещё до поступления в продажу. Он попросил особенно обращать на это внимание.

По словам эксперта, подобные инциденты фиксируются у производителей из Китая, которые зарабатывают деньги на продаже личных данных пользователей.

Это было замечено на достаточно дешёвых моделях: производителям надо каким-то образом зарабатывать, и они зарабатывают не только на самих смартфонах, но и на персональных данных пользователей, которые перепродают.

Эксперт отметил, что бороться с подобным вредоносным ПО рядовой пользователь практически не в состоянии. Если вирус встроен в мобильную операционную систему на этапе производства, то удалить его почти невозможно.

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