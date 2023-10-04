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В iPhone 15 используются бюджетные батареи всего на 600 циклов зарядки — инсайдер

В iPhone 15 используются бюджетные батареи всего на 600 циклов зарядки — инсайдер
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Инсайдер RGcloudS заявил, что в iPhone 15 используются бюджетные батареи всего на 600 циклов зарядки. По мнению информатора, Apple пошла на такой шаг, чтобы снизить затраты на производство, не увеличивая стоимость смартфонов.

Инсайдер заверил, что аккумуляторы на 500–600 циклов устанавливаются в высокопроизводительной технике, которая поддерживает мощность до 100 Вт. Смартфоны серии iPhone 15 к таковым отнести нельзя — это подтверждает теорию, что Apple специально хотела сократить производственные затраты.

RGcloudS отметил, что другие технологические компании чаще экономят на дисплеях и чипах, нежели на аккумуляторе. К примеру, в смартфонах OnePlus предусмотрены самовосстанавливающиеся батареи с 1600 циклами.

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