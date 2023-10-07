Intel намекнула на сроки выхода Windows 12

В прошлом месяце финансовый директор Intel Дэвид Зинснер выступил на глобальной технологической конференции Citi. В ходе неё руководитель компании намекнул, что Windows 12 выйдет в 2024 году.

Журналисты обнаружили его фразу в одном из внутренних документов Intel.

На самом деле мы думаем, что 2024 год получится довольно хорошим для клиентов, особенно из-за обновления Windows.

Слухи вокруг новой версии операционной системы Windows циркулируют в Сети уже достаточно давно. Однако сама Microsoft пока никак на них не реагирует.

Ранее датаймайнер сообщил, что Windows 12 может выйти по платной подписке. Ожидается, что выход операционной системы состоится осенью 2024 года, но более широкое распространение может начаться в течение 2025-го.