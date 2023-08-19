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Блогер MrBeast устроил экстремальную Олимпиаду с главным призом в $ 250 тыс.

Самый популярный блогер MrBeast выпустил новое видео, посвящённое его собственной экстремальной Олимпиаде. Автор пригласил 266 участников из разных стран поучаствовать в настоящих Олимпийских играх. Главный приз — огромная золотая медаль стоимостью $ 250 тыс. (около 23,5 млн рублей).

Видео доступно на YouTube-канале MrBeast. Права на видео принадлежат MrBeast.

Ролик дублирован в том числе на русский язык.

Всего участники соревновались в пяти испытаниях на выбывание: бег с препятствиями, гимнастика, стрельба из лука, фехтование и футбол. Неназванный участник из России выбыл в третьем раунде, попав в топ-50.

В финале осталось только две страны: Словения и Ливия. Они должны были решить судьбу первого места с помощью пенальти. Ливийцу с первой попытки удалось отразить удар словенца, после чего он без проблем забил гол в ворота европейца.

Итог — первое место Ливии и золотая медаль за $ 250 тыс. Каждый участник дополнительно получил по $ 2000.

Фото: YouTube/MrBeast

На данный момент аудитория MrBeast превышает 177 млн человек. Блогер занимает вторую строчку по числу подписчиков на YouTube, уступая лишь индийскому музыкальному лейблу T-Series (247 млн фолловеров).