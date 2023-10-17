Пересъёмки фильма по игре Borderlands идут очень хорошо

В недавней беседе с изданием Collider режиссёр фильма по игре Borderlands Тим Миллер поделился деталями производства картины. По его словам, пересъёмки проходят по плану.

Изначально постановщиком картины выступал Элай Рот, однако потом экранизацию отправили на пересъёмки во главе с Миллером.

Это был интересный опыт — прийти и переснять фильм, который изначально не твой. Но главная причина, помимо моей огромной привязанности к индустрии видеоигр — я хочу, чтобы каждая адаптация видеоигр была успешной. Фильм определённо движется вперёд, это будет замечательно.

Миллер не будет переделывать работу Рота, а лишь доснимет отдельные сцены. Основные съёмки фильма Borderlands Элай Рот завершил ещё в конце 2021 года. У ленты звёздный актёрский состав: Джейми ли Кёртис, Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кевин Харт и другие.

Картину планировали выпустить в прокат в 2022 году, однако из-за пересъёмок премьеру сдвинули аж на 2024-й.