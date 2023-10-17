Diablo 4 вышла в Steam

17 октября Diablo 4 официально вышла в Steam. Недавний проект Blizzard добрался до платформы Valve спустя 4 месяца после релиза в собственном лаунчере Battle.net. Ранее до сервиса также добрался Overwatch 2 и прошлые части Call of Duty.

В российском Steam игра недоступна из-за ухода компании с отечественного рынка. В Казахстане базовое издание DIablo 4 обойдётся в 24749 тенге со скидкой в 25% (около 5000 рублей), максимальное — в 35399 тенге (около 7300 рублей).

Цены Diablo 4 в Казахстане Фото: Steam

В Турции цены немного ниже: 1296 лир (около 4500 рублей) за стандартное издание и 1844 лиры (около 6500 рублей) за максимальное издание.

Вместе с релизом Diablo 4 в Steam в игре стартовал второй сезон поддержки. Среди главных изменений грядущего обновления — новые боссы, множество тематических событий, специальные вампирские способности, улучшенный баланс и многое другое.