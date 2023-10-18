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Глава Xbox Фил Спенсер готов возродить старые франшизы Activision

Глава Xbox Фил Спенсер готов возродить старые франшизы Activision
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Недавно состоялась самая громкая сделка в игровой индустрии — Microsoft купила Activision Blizzard и получила права на все франшизы компании. В недавнем интервью глава Xbox Фил Спенсер заявил, что готов возвращать старые или позабытые серии Activision.

Подобное наверняка порадует фанатов, которые давно мечтают о третьей части Prototype, новой Spyro и множестве других игр.

Спенсер ответил, что у него нет плана заставить какую-либо студию возродить IP, но в случае чего он будет полностью готов к подобному, если команды сами захотят заняться этим.

Несмотря на слова Спенсера, он отметил, что планов на возрождение серии шутеров Hexen нет. Глава Xbox прокомментировал реакцию фанатов на то, когда он появлялся с логотипом франшизы на футболке. Многие увидели в этом намёк, но его не было.

Наверняка через какое-то время в Microsoft задумаются и о возрождении франшиз Blizzard. Например, фанаты Starcraft очень сильно ждут триквел, который после поглощения стал более возможным.

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