Российская 9Pandas получила штраф за опоздание на медиа-день The International 2023

Киберспортивный клуб 9Pandas сообщил, что Valve решила наказать их состав по Dota 2 за опоздание на грим в один из медиа-дней чемпионата мира The International 2023 в США.

Российская пятёрка получила штраф третьего уровня: на стадии драфта «панд» лишат 110 секунд бонусного времени на обсуждение. Наказание будет применено в завтрашнем матче верхней сетки против LGD Gaming из Китая.

В 9Pandas заявили, что считают адекватным наказанием за этот проступок штраф второго уровня (минус 70 секунд), но не будут оспаривать принятое Valve решение.

Матч 9Pandas против LGD Gaming состоится в субботу, 21 октября в 2:00 по мск. Победитель серии обеспечит себе минимум 5–6 место на TI12, а неудачник продолжит выступление в нижней сетке.