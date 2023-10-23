Сериал Fallout от Amazon стартует 12 апреля

Создатели сериала Fallout по одноимённой серии игр выпустили небольшой тизер, в котором назвали дату релиза проекта. Шоу стартует уже 12 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime. Сколько эпизодов войдёт в первый сезон, неизвестно.

Фото: Amazon

Шоураннерами сериала по культовой франшизе выступят Грэм Вагнер («Офис») и Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»). Пилотный эпизод адаптации снял Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»). Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»). Вместе с ней в проекте снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») — он сыграет гуля.

Съёмки шоу завершились в конце марта 2023 года. Судя по всему, это будет один из следующих флагманских сериалов Amazon.