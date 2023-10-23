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Microsoft покажет новые игры для Xbox 25 октября

Microsoft покажет новые игры для Xbox 25 октября
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Компания MIcrosoft объявила на своём официальном сайте, что 25 октября проведёт новую презентацию игр Partner Preview. В рамках мероприятия покажут исключительно тайтлы от студий-партнёров: Ryu Ga Gotoku Studio, Remedy Entertainment, Studio Wildcard и т.д.

На трансляции точно стоит ждать появления Like a Dragon: Infinite Wealth, Alan Wake 2, Ark: Survival Ascended и Dungeons of Hinterberg, однако это далеко не полный список. В Microsoft отдельно подчеркнули, что на мероприятии не будет новостей, связанных с Activision Blizzard.

Презентация Partner Preview начнётся в 20:00 по Москве. Трансляция будет доступна на YouTube и Twitch. Ранее глава Xbox Фил Спенсер заявил, что готов возродить старые франшизы Activision.

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