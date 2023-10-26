В Steam стартовала распродажа «Страхи в Steam» в честь Хэллоуина

26 октября в Steam началась распродажа под названием «Страхи в Steam». На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество хорроров и триллеров со скидками в честь грядущего Хэллоуина. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на распродаже «Страхи в Steam»

Хэллоуинская распродажа в Steam продлится до 2 ноября 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.