Diablo 4 на ПК стала временно бесплатной

Blizzard объявила о проведении бесплатных выходных в Diablo 4. Акция распространяется только на ПК-геймеров — бесплатно поиграть в тайтл на консолях не получится.

Diablo 4 будет временно бесплатной на ПК до 30 октября. Весь полученный прогресс перенесётся в полную версию проекта после его покупки. Отмечается, что в течение бесплатных выходных игроки смогут прокачаться до 20-го уровня.

Фото: Blizzard

Diablo 4 — новая часть культовой франшизы Blizzard. Игра получила крайне высокие оценки от критиков и игроков, однако из-за различных правок геймеры раскритиковали разработчиков. Они якобы пытались удержать аудиторию, занижая получение опыта и ослабляя все игровые классы.

Diablo 4 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.