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Microsoft откажется от бесплатной подписки Game Pass Ultimate для своих сотрудников

Microsoft откажется от бесплатной подписки Game Pass Ultimate для своих сотрудников
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Журналисты The Verge сообщили, что Microsoft больше не собирается бесплатно предоставлять своим сотрудникам подписку Game Pass Ultimate. Об этом изданию рассказали источники внутри компании.

О данном решении руководство Microsoft оповестило больше 230 тыс. своих сотрудников. Начиная с 1 января 2024 года получить подписку на безвозмездной основе смогут только представители игрового подразделения Xbox.

Хоть сотрудники корпорации смогут по-прежнему приобретать подписку с корпоративной скидкой во внутреннем магазине, однако подобный шаг не устроил многих. Сложившаяся ситуация сейчас активно обсуждается во всех рабочих чатах.

Гневные сообщения работников дошли даже до главы Xbox Фила Спенсера. По словам руководителя, об изменениях он не знал и активно занимается изучением ситуации.

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