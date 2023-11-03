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Самые популярные пиратские фильмы октября в России: «Миссия невыполнима 7», «Рептилии», «Неудержимые 4» и другие

«Миссия невыполнима 7» стала самым популярным фильмом у российских пиратов в октябре
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Компания F.A.C.C.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила список самых популярных фильмов среди российских пиратов в октябре. Первую строчку заняла «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая», которая вышла в онлайне в середине прошлого месяца. На второй строчке оказался триллер «Рептилии», а замкнул тройку комедийный боевик «Искусство по понятиям».

В топ-10 также вошли «Неудержимые 4», «Особняк с привидениями» и нашумевший триллер «Звук свободы». Интересно, что в первую десятку не вошла ни одна из российских картин.

Самые популярные фильмы у российских пиратов в октябре

  1. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»
  2. «Рептилии»
  3. «Искусство по понятиям»
  4. «Папа из спецназа»
  5. «Неудержимые 4»
  6. «Париж. Всё включено»
  7. «Особняк с привидениями»
  8. «Первый день моей жизни»
  9. «Звук свободы»
  10. «Честная игра».
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