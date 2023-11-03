«Миссия невыполнима 7» стала самым популярным фильмом у российских пиратов в октябре
Компания F.A.C.C.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила список самых популярных фильмов среди российских пиратов в октябре. Первую строчку заняла «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая», которая вышла в онлайне в середине прошлого месяца. На второй строчке оказался триллер «Рептилии», а замкнул тройку комедийный боевик «Искусство по понятиям».
В топ-10 также вошли «Неудержимые 4», «Особняк с привидениями» и нашумевший триллер «Звук свободы». Интересно, что в первую десятку не вошла ни одна из российских картин.
Самые популярные фильмы у российских пиратов в октябре
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»
- «Рептилии»
- «Искусство по понятиям»
- «Папа из спецназа»
- «Неудержимые 4»
- «Париж. Всё включено»
- «Особняк с привидениями»
- «Первый день моей жизни»
- «Звук свободы»
- «Честная игра».
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