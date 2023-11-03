«Миссия невыполнима 7» стала самым популярным фильмом у российских пиратов в октябре

Компания F.A.C.C.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила список самых популярных фильмов среди российских пиратов в октябре. Первую строчку заняла «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая», которая вышла в онлайне в середине прошлого месяца. На второй строчке оказался триллер «Рептилии», а замкнул тройку комедийный боевик «Искусство по понятиям».

В топ-10 также вошли «Неудержимые 4», «Особняк с привидениями» и нашумевший триллер «Звук свободы». Интересно, что в первую десятку не вошла ни одна из российских картин.

Самые популярные фильмы у российских пиратов в октябре