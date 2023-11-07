Paint в Windows 11 научился создавать изображения по текстовому описанию

В начале ноября для большинства пользователей вышел апдейт 23H2 для Windows 11, в котором появилось множество функций искусственного интеллекта (ИИ). Речь идёт как о функционале цифрового помощника CoPilot в самых разных приложениях, так и о создании нейросетевых изображений в Paint.

Последняя функция уже доступна некоторым пользователям ОС из США, Франции, Великобритании, Австралии, Канады, Италии и Германии. В графическом редакторе появилась функция Cocreator, позволяющая задействовать популярную нейросеть DALL-E и создать любое изображение по текстовому описанию.

Фото: Microsoft

Но и здесь есть нюанс: картинки можно создавать при помощи виртуальных кредитов — на старте пользователям выдают 50 виртуальных монет, после чего их можно пополнять за деньги. Когда функционал станет доступен юзерам из России, пока неизвестно.