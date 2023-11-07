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YouTube тестирует функцию воспроизведения случайных роликов

YouTube тестирует функцию воспроизведения случайных роликов
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Команда YouTube начала тестирование новой функции видеохостинга, позволяющей запустить случайный ролик в категории Shorts. Опция уже доступна у некоторых пользователей платформы — доберётся ли она до большинства зрителей, неизвестно.

Фото: YouTube

Судя по первым отзывам юзеров, функция случайного воспроизведения учитывает историю просмотров, лайки и комментарии человека. Это значит, что хоть опция и включает «рандомный» ролик, поиск видео всё же использует алгоритмы видеохостинга и направлен на то, чтобы понравиться пользователю.

Команда YouTube тем временем не представляла функцию случайного воспроизведения официально. Возможно, создатели видеохостинга хотят сперва протестировать функционал и уже затем его анонсировать.

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