YouTube запретил смотреть видео с блокировщиками рекламы по всему миру

Во второй половине октября YouTube начал вести активную борьбу против зрителей, которые смотрят ролики с использованием блокировщиков рекламы. Теперь если пользователь использует популярные программы вроде AdBlock и UBlock, то сайт не даёт ему посмотреть видео до тех пор, пока он не отключит расширение или не подпишется на сервис YouTube Premium.

Фото: YouTube

Раньше с подобным сообщением сталкивались отдельные юзеры, но теперь всё стало куда глобальнее. Интересно, что пользователи из России «не пострадали» — в нашей стране рекламный функционал отключен с весны 2022 года, однако и здесь администрация YouTube может что-нибудь придумать.

В Сети тем временем уже появляются всевозможные руководства, как обойти новые ограничения на видеохостинге. Как долго они будут существовать, неизвестно.