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Когда выйдет сериал «Аватар: Легенда об Аанге» от Netflix

Вышел первый тизер сериала «Аватар: Легенда об Аанге» — премьера 22 февраля
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Netflix выпустил первый трейлер сериала «Аватар: Последний маг воздуха» — экранизации культового аниме «Аватар: Легенда об Аанге», вышедшего в 2005 году. Премьера адаптации состоится уже 22 февраля 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли в грядущем сериале исполнят Дэниэл Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

«Аватар: Легенда об Аанге» расскажет историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная столетняя война.

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