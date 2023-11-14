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Marvel уволила сценариста «Мстителей: Династия Канга», потому что хочет изменить злодея

Marvel уволила сценариста «Мстителей: Династия Канга», потому что хочет изменить злодея
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По информации автора книги Marvel MCU: The Reign of Marvel Studios Джоанны Робинсон, Marvel Studios уволила сценариста фильма «Мстители: Династия Канга» Джеффа Лавнесса. Причина — изменение планов компании.

Marvel Studios до скандала с Джонатаном Мейджорсом планировала сделать его персонажа, Канга, главным злодеем после Таноса. Но, судя по всему, теперь компания изменит антагониста, поскольку не хочет связывать себя со скандальным Мейджорсом.

Недавно я кое от кого услышала… сценарист Джефф Лавнесс больше не работает на Marvel. Я спросила человека почему, и он сказал, что причина в том, что он был полностью сосредоточен на сюжетной линии Канга, и они, вероятно, собираются отойти от этого.

Кто будет новым злодеем вместо Канга, неизвестно. Были слухи, что им станет Доктор Дум или Галактус.

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