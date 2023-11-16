Теперь в Steam указываются поддерживаемые геймпады в играх

16 ноября внимательные пользователи обратили внимание, что теперь на страницах игр в цифровом магазине Steam отображаются поддерживаемые геймпады. Также геймеры могут отфильтровать в поисковике тайтлы, в которых работает конкретный контроллер.

Фото: Steam

Однако стоит обратить внимание, что во многих играх информация отображается не полностью. К примеру, у Call of Duty указана поддержка только геймпада от Xbox, хотя сам шутер официально работает как с DualShock 4, так и с DualSense.

Ещё в начале этой недели онлайн Starfield в Steam опустился ниже специального издания «Скайрима». В космическую RPG студии Bethesda играли 12,3 тыс. человек, в то время как исследованием Тамриэля в пятой части The Elder Scrolls занималось 12,7 тыс. человек соответственно.