Фильм «Дюна 2» выйдет раньше: теперь премьера 1 марта

17 ноября стало известно, что фильм «Дюна 2» выйдет раньше — премьера ленты состоится 1 марта 2024 года. Ранее появление картины на больших экранах ожидалось на две недели позже, 14 марта.

Сюжет продолжения «Дюны» будет посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

К своим ролям вернутся актёры из предыдущего фильма, включая Тимоти Шаламе, Ребекку Фергюсон и Зендею. Императора в сиквеле сыграет Кристофер Уокен, а Ирулан Коррино — Флоренс Пью.

Премьера первой части «Дюны» состоялась в сентябре 2021 года.