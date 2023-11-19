Сборы «Капитана Марвел 2» упали на 78% — это худшее падение в истории супергеройского кино

По итогам второго уикенда фильм «Капитан Марвел 2» («Марвелы») заработал в прокате США всего $ 10,2 млн. Сборы картины в домашнем регионе обвалились на 78% — это худшее падение в истории не только киновселенной Marvel, но и всей голливудской супергероики. Для сравнения: провальный «Морбиус» с Джаредом Лето обвалился на 74%, а недавний «Флэш» — на 72%.

Общие сборы «Капитана Марвел 2» достигли отметки в $ 161 млн. Учитывая баснословный бюджет в $ 270 млн, лента уже вряд ли доберётся даже до этой цифры. Для окупаемости картине нужно собрать не менее $ 500 млн — кинотеатры забирают себе примерно половину выручки с билетов.

Marvel пока не комментировала первые результаты сборов фильма. Ленту тем временем крайне низко оценивают обычные зрители — на агрегаторах средние оценки фильма составляют менее 6 баллов из 10.