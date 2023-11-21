Лекса Лютора в фильме «Супермен: Наследие» сыграет Николас Холт

Издание Deadline сообщило, что Лекса Лютора в картине «Супермен: Наследие» сыграет Николас Холт, известный по роли мутанта Зверя в кинокомиксе «Люди Икс: Первый класс» и роли мальчика Маркуса в фильме «Мой мальчик» с Хью Грантом.

Отмечается, что Ганн давно присматривался к Холту, чтобы предложить ему роль Лютора. Были и другие кандидаты, но Николас понравился постановщику в этом образе больше других.

Ленту снимет Джеймс Ганн. Она расскажет про становление Кларка Кента как Супермена. Образ героя воплотит Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн сыграет Рэйчел Броснахэн. Режиссёром выступит Джеймс Ганн.

Ранее сообщалось, что съёмочный процесс ленты стартует в марте 2024 года.

Премьера ленты назначена на 11 июля 2025 года.