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Выживач Sons Of The Forest выйдет из раннего доступа уже в феврале

Выживач Sons Of The Forest выйдет из раннего доступа уже в феврале
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Разработчики из студии Endnight Games опубликовали обращение к фанатам, в котором рассказали о дальнейшей судьбе игры Sons Of The Forest. Продолжение культового выживача выйдет из раннего доступа уже 22 февраля 2024 года — спустя ровно год после поступления проекта в продажу.

Сейчас команда работает над новыми апдейтами, а в конце февраля команда представит крупный патч, который улучшит оптимизацию, добавит новые возможности и предметы. Кроме того, к актёрскому составу игры присоединился Шон Эшмор — звезда Quantum Break и недавнего Alan Wake 2. Он исполнит роль Тимми — одного из выживших, которого можно найти в пещере во время битвы с монстром.

Авторы заявили, что его персонаж будет играть куда более важную роль в сюжете Sons Of The Forest. Всеми подробностями разработчики поделятся ближе к релизу.

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