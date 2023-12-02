Актёра Майкла Фассбендера часто путают с Юэном Макгрегором

Недавно Майкл Фассбендер принял участие в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused. Во время общения с ведущим актёр рассказал, что его часто путают с Юэном Макгрегором — он известен по роли Оби-Вана Кеноби в серии фильмов «Звёздные войны».

По словам Фассбендера, ему даже несколько раз приходилось подписывать фотографии с изображением Макгрегора.

Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Josh Horowitz.

За какого актёра меня принимали? За Юэна Макгрегора. Я даже подписывал его фотографии… Причём такое происходило несколько раз.

Последний фильм с участием Майкла Фассбендера — триллер «Убийца» Дэвида Финчера. Лента рассказывает о киллере, которого внезапно начинает мучать совесть за содеянные дела. Вдобавок к этому за ним открывает охоту проницательный полицейский. Премьера картины состоялась 10 ноября.