Вышел первый тизер четвёртого сезона «Пацанов» — премьера в 2024 году

Amazon представила первый тизер-трейлер четвёртого сезона «Пацанов». В коротком ролике показали главных героев шоу, включая Хоумлэндера с командой супергероев и Пацанов во главе с Уильямом Бутчером. Премьера нового сезона состоится в 2024 году — точную дату не называют.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime. Права на видео принадлежат Amazon.

Четвёртый сезон продолжит события популярного сериала после финала третьего. События продолжения развернутся спустя месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

«Пацаны» — один из самых популярных супергеройских сериалов, стартовавший в 2019 году. Шоу рассказывает о мире, где люди со сверхспособностями стали обычным делом и аналогом знаменитостей. Сериал получил массу положительных и критических отзывов за чёрный юмор, жестокие сцены и нетипичные для жанра отношения между героями.