Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый тизер четвёртого сезона «Пацанов» — премьера в 2024 году

Вышел первый тизер четвёртого сезона «Пацанов» — премьера в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Amazon представила первый тизер-трейлер четвёртого сезона «Пацанов». В коротком ролике показали главных героев шоу, включая Хоумлэндера с командой супергероев и Пацанов во главе с Уильямом Бутчером. Премьера нового сезона состоится в 2024 году — точную дату не называют.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon Prime. Права на видео принадлежат Amazon.

Четвёртый сезон продолжит события популярного сериала после финала третьего. События продолжения развернутся спустя месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа.

«Пацаны» — один из самых популярных супергеройских сериалов, стартовавший в 2019 году. Шоу рассказывает о мире, где люди со сверхспособностями стали обычным делом и аналогом знаменитостей. Сериал получил массу положительных и критических отзывов за чёрный юмор, жестокие сцены и нетипичные для жанра отношения между героями.

Материалы по теме
Стали известны первые детали четвёртого сезона «Пацанов»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android