Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Владельцы PlayStation потеряют доступ к контенту от Discovery с 31 декабря

Владельцы PlayStation потеряют доступ к контенту от Discovery с 31 декабря
Комментарии

Компания Sony сообщила, что с 31 декабря владельцы PlayStation потеряют доступ к приобретённому цифровому контенту от канала Discovery. К сожалению, его также удалят из библиотек пользователей.

Причина этого заключается в истёкших сроках действия лицензионных соглашений с поставщиками контента. Вероятно, они перестали действовать после слияния Warner Bros. и Discovery.

Напомним, Discovery принадлежат права на различные реалити-шоу и документальные передачи. С началом 2024 года обладатели PlayStation потеряют доступ к «Разрушителям легенд», «Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом», «Эбби и Бриттани», «Людям Буша на Аляске» и другим проектам.

На официальном сайте Sony можно ознакомиться с полным списком — там несколько сотен позиций.

Материалы по теме
Первый канал перезапустит шоу «Закрытый показ» с Александром Гордоном
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android