Владельцы PlayStation потеряют доступ к контенту от Discovery с 31 декабря

Компания Sony сообщила, что с 31 декабря владельцы PlayStation потеряют доступ к приобретённому цифровому контенту от канала Discovery. К сожалению, его также удалят из библиотек пользователей.

Причина этого заключается в истёкших сроках действия лицензионных соглашений с поставщиками контента. Вероятно, они перестали действовать после слияния Warner Bros. и Discovery.

Напомним, Discovery принадлежат права на различные реалити-шоу и документальные передачи. С началом 2024 года обладатели PlayStation потеряют доступ к «Разрушителям легенд», «Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом», «Эбби и Бриттани», «Людям Буша на Аляске» и другим проектам.

На официальном сайте Sony можно ознакомиться с полным списком — там несколько сотен позиций.