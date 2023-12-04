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Съёмки фильма «Кинокритик» Квентина Тарантино отложили до середины 2024 года

Съёмки фильма «Кинокритик» Квентина Тарантино отложили до середины 2024 года
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По информации издания World of Reel, съёмочный процесс фильма «Кинокритик» Квентина Тарантино перенесли на период с начала до середины 2024 года.

Изначально ленту хотели снимать в конце 2023-го, однако там нагрянули забастовки в США, поэтому планы пришлось изменить. В итоге производство должно стартовать только в 2024 году. По словам журналиста World of Reel, забастовки «полностью сбили темп работы».

Нескольким актёрам, которые должны были сниматься в фильме, в основном на второстепенных ролях, пришлось отказаться от съёмок. По словам источников, Тарантино не торопится начать снимать ленту.

Хотя официальный каст не раскрыт, по слухам, в ленте сыграют Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Траволта, Леонардо Ди Каприо и, возможно, Пол Уолтер Хаузер.

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