«Точность, правда и глубина»: Сергей Бурунов — про сериал «Слово пацана»

«Слово пацана» — популярный сериал, который уже покорил российскую аудиторию своей атмосферой и поднимаемыми темами. Одну из второстепенных ролей исполнил Сергей Бурунов.

Актёр прокомментировал работу в проекте в шоу «Кстати» с ведущими Гариком Харламовым и Азаматом Мусагалиевым. Бурунов остался от проекта в полном восторге.

Я 25 лет занимаюсь тем, чем занимаюсь. Когда я прочёл сценарий, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях. Невозможно оторваться, я не увидел там ни малейшей фальши и картонности.

Первый сезон «Слова пацана» будет состоять из девяти серий. Шестой эпизод ожидается 7 декабря. Финал состоится уже 21 декабря.