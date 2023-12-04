«Убийца» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в ноябре
Издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T. опубликовало список самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре. Лидером топа стал «Убийца» Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли.
На второй строчке очутился научно-фантастический фильм Гарета Эдвардса «Создатель», а замкнули тройку «Призраки в Венеции». В топ-10 также вошли «Оппенгеймер», хоррор «Пять ночей с Фредди» и боевик «Телохранитель на фрилансе» с Джоном Синой. Стоит отметить, что в десятке нет ни одного фильма из России или стран СНГ.
Самые популярные фильмы у российских пиратов в ноябре
- «Убийца».
- «Создатель».
- «Призраки в Венеции».
- «Оппенгеймер».
- «Пять ночей с Фредди».
- «Продавцы боли».
- «Одержимые злом».
- «Подельницы».
- «Дурные деньги».
- «Телохранитель на фрилансе».
Комментарии