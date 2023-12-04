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«Убийца», «Создатель», «Оппенгеймер» и другие — самые популярные фильмы у пиратов в ноябре

«Убийца» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в ноябре
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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T. опубликовало список самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре. Лидером топа стал «Убийца» Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли.

На второй строчке очутился научно-фантастический фильм Гарета Эдвардса «Создатель», а замкнули тройку «Призраки в Венеции». В топ-10 также вошли «Оппенгеймер», хоррор «Пять ночей с Фредди» и боевик «Телохранитель на фрилансе» с Джоном Синой. Стоит отметить, что в десятке нет ни одного фильма из России или стран СНГ.

Самые популярные фильмы у российских пиратов в ноябре

  1. «Убийца».
  2. «Создатель».
  3. «Призраки в Венеции».
  4. «Оппенгеймер».
  5. «Пять ночей с Фредди».
  6. «Продавцы боли».
  7. «Одержимые злом».
  8. «Подельницы».
  9. «Дурные деньги».
  10. «Телохранитель на фрилансе».
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