«Убийца» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в ноябре

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на компанию F.A.С.С.T. опубликовало список самых популярных фильмов у российских пиратов в ноябре. Лидером топа стал «Убийца» Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли.

На второй строчке очутился научно-фантастический фильм Гарета Эдвардса «Создатель», а замкнули тройку «Призраки в Венеции». В топ-10 также вошли «Оппенгеймер», хоррор «Пять ночей с Фредди» и боевик «Телохранитель на фрилансе» с Джоном Синой. Стоит отметить, что в десятке нет ни одного фильма из России или стран СНГ.

Самые популярные фильмы у российских пиратов в ноябре

«Убийца». «Создатель». «Призраки в Венеции». «Оппенгеймер». «Пять ночей с Фредди». «Продавцы боли». «Одержимые злом». «Подельницы». «Дурные деньги». «Телохранитель на фрилансе».