Вышел полноценный трейлер четвёртого сезона «Настоящего детектива»: премьера уже 14 января

Медиахолдинг HBO представил новый трейлер четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив». Его премьера состоится 14 января 2024 года, а количество эпизодов пока неизвестно.

Новые серии антологии расскажут о происшествии на Аляске, где таинственным образом пропадают шестеро мужчин. За расследование берутся две женщины-полицейские — их роли исполнят Джоди Фостер («Молчание ягнят», «Комната страха») и Кали Рейс, ранее известная как профессиональный боксёр и чемпионка WBA в полусреднем весе.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Изначально четвёртый сезон «Настоящего детектива» планировали выпустить до конца года, но затем премьеру перенесли на январь. Вероятно, это связано с забастовкой актёров и сценаристов в Голливуде.