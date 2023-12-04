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Вышел полноценный трейлер четвёртого сезона «Настоящего детектива»: премьера уже 14 января

Вышел полноценный трейлер четвёртого сезона «Настоящего детектива»: премьера уже 14 января
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Медиахолдинг HBO представил новый трейлер четвёртого сезона сериала «Настоящий детектив». Его премьера состоится 14 января 2024 года, а количество эпизодов пока неизвестно.

Новые серии антологии расскажут о происшествии на Аляске, где таинственным образом пропадают шестеро мужчин. За расследование берутся две женщины-полицейские — их роли исполнят Джоди Фостер («Молчание ягнят», «Комната страха») и Кали Рейс, ранее известная как профессиональный боксёр и чемпионка WBA в полусреднем весе.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Изначально четвёртый сезон «Настоящего детектива» планировали выпустить до конца года, но затем премьеру перенесли на январь. Вероятно, это связано с забастовкой актёров и сценаристов в Голливуде.

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