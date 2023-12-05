Екатерина Мизулина высказалась о влиянии сериала «Слово пацана» на молодёжь

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своём «Телеграм»-канале высказалась по поводу сериала «Слово пацана». По её словам, она благодарна шоу за то, что оно «ярко обнажило проблему с подростковой преступностью».

Мизулина подчеркнула, что не вся молодёжь плохая, но есть и «отморозки». С ними, по словам главы Лиги безопасного интернета, нужно работать более тщательно.

Вы знаете, я в некотором смысле «благодарна» сериалу за то, что он так ярко обнажил проблему с подростковой преступностью и насилием в молодёжной среде. И заставил общество эту тему обсуждать. С этим нужно работать.

Ещё Мизулина отметила, что если государство и общество не смогут затронуть тему с проблемной молодёжью, то смогут другие.