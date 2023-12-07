Звезда «Глухаря» Денис Рожков раскритиковал сериал «Слово пацана»

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Ажиотаж вокруг сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не спадает на протяжении нескольких недель. Шоу уже успело поставить абсолютный рекорд по популярности в России.

О проекте также высказался актёр Денис Рожков, исполнивший роль Дениса Антошина в «Глухаре» — культовом российском сериале конца 2000-х. По словам звезды, он лично видел «тот беспредел», поэтому не считает нужным смотреть подобные шоу.

Казанский феномен, о котором ведётся речь в проекте, я наблюдал лично, когда мне было 12 лет. Я тогда жил в Москве, но очень хорошо помню происходящее, потому что в столице происходило примерно то же самое, только в меньших масштабах. То есть тот беспредел я видел в жизни, поэтому в кино мне на него смотреть не нужно. Тем более в кино плохом, про тех людей и про то время.

Сегодня состоялась премьера шестого эпизода «Слова пацана». Его уже можно посмотреть. Финал сезона ожидается уже 21 декабря.