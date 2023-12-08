Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр Дени Вильнёв уже почти дописал сценарий для «Дюны 3»

Режиссёр Дени Вильнёв уже почти дописал сценарий для «Дюны 3»
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно режиссёр Дени Вильнёв принял участие в очередной пресс-конференции. Во время ответов на вопросы постановщик раскрыл, что уже пишет сценарий для «Дюны 3». По его словам, работа продвигается хорошо и уже почти завершена.

Видео доступно на YouTube-канале TongTongCulture. Права на видео принадлежат TongTongCulture.

Напомним, ещё в конце августа Вильнёв заявил, что его мечта — снять трилогию. Тогда он поделился, что если и приступит к работе над триквелом, то лента будет основана на сюжете книги Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».

Сюжет продолжения «Дюны» посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна» — он увидел свет в 1965 году.

Мировая премьера «Дюны 2» состоится 1 марта 2024 года.

Материалы по теме
Появились персональные постеры «Дюны 2» с главными героями фильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android