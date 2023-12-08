Режиссёр Дени Вильнёв уже почти дописал сценарий для «Дюны 3»

Недавно режиссёр Дени Вильнёв принял участие в очередной пресс-конференции. Во время ответов на вопросы постановщик раскрыл, что уже пишет сценарий для «Дюны 3». По его словам, работа продвигается хорошо и уже почти завершена.

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Напомним, ещё в конце августа Вильнёв заявил, что его мечта — снять трилогию. Тогда он поделился, что если и приступит к работе над триквелом, то лента будет основана на сюжете книги Фрэнка Герберта «Мессия Дюны».

Сюжет продолжения «Дюны» посвятят Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна» — он увидел свет в 1965 году.

Мировая премьера «Дюны 2» состоится 1 марта 2024 года.