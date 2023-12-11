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Вышел трейлер новогоднего спецвыпуска «Доктора Кто» с Шути Гатвой

Вышел трейлер новогоднего спецвыпуска «Доктора Кто» с Шути Гатвой
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BBC показала первый трейлер рождественского спецвыпуска «Доктора Кто» в честь 60-летия сериала. В новогоднем спецэпизоде главным героем впервые выступит Шути Гатва — звезда «Сексуального просвещения» сменил Дэвида Теннанта в третьем спецэпизоде прошедшего мини-сезона.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

Новогодний спецвыпуск сериала будет посвящён первому приключению 15-го Доктора, который вместе со своей новой спутницей столкнулся с королём гоблинов и его армией. Премьера спецвыпуска состоится уже 25 декабря.

Новогодний спецэпизод станет последней серией для «Доктора Кто» в 2023 году, а в 2024-м начнётся полноценный 14-й сезон. Шоураннером выступит Расселл Ти Дэвис — ранее он отвечал за перезапуск сериала в 2005 году.

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